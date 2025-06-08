Устанавливаются обстоятельства ранения украинскими боевиками мирного жителя села Сухиновка Курской области

В рамках расследования уголовного дела о террористическом акте (пп. «а», «в» ч. 2 ст. 205 УК РФ) военные следователи продолжают работу в Курской области по установлению и документированию преступлений, совершенных военнослужащими Украины.
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