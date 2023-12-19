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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Татьяна Тарасова: «Если бы гимнасток допустили, то судили бы безобразно. Мы видели это в фигурном катании: кто что хочет, то и поставит»

«Ирина Александровна – уважаемый тренер и человек! Конечно, когда ты всю жизнь выступаешь под флагом и гимном, как и я на своих соревнованиях, то не хочется изменять свои правила, которые тоже вырабатывались годами.

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