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FT: Годовая выручка OpenAI оказалась на $20 млрд ниже, чем ранее давала понять инвесторам компания

FT: Годовая выручка OpenAI оказалась на $20 млрд ниже, чем ранее давала понять инвесторам компания

Годовая выручка OpenAI оказалась примерно на $20 млрд меньше, чем компания давала понять ранее, сообщает Financial Times со ссылкой на финансовые документы, переданные инвесторам.

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