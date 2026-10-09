FT: Годовая выручка OpenAI оказалась на $20 млрд ниже, чем ранее давала понять инвесторам компания

Годовая выручка OpenAI оказалась примерно на $20 млрд меньше, чем компания давала понять ранее, сообщает Financial Times со ссылкой на финансовые документы, переданные инвесторам.
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