Почти три километра новых сетей теплоснабжения появятся в Тарко-Сале в этом году

В этом году в Тарко-Сале планируется построить 2,5 километра новый сетей теплоснабжения. Поручение модернизировать сферу ЖКХ дал губернатор Дмитрий Артюхов во время Честного маршрута, подчеркнул глава Пуровского района Кирилл Трапезников.
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