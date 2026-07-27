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Север Пресс

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Почти три километра новых сетей теплоснабжения появятся в Тарко-Сале в этом году

Почти три километра новых сетей теплоснабжения появятся в Тарко-Сале в этом году

В этом году в Тарко-Сале планируется построить 2,5 километра новый сетей теплоснабжения. Поручение модернизировать сферу ЖКХ дал губернатор Дмитрий Артюхов во время Честного маршрута, подчеркнул глава Пуровского района Кирилл Трапезников.

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