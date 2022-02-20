В ходе учений ВС РФ продемонстрировали возможности гиперзвуковых ракет «Циркон» и других стратегических вооружений

19 февраля в России состоялись ранее анонсированные учения стратегического сдерживания под руководством верховного главнокомандующего ВС РФ Владимира Путина.
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