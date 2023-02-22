Роскошная информация прилетела, с подтверждающими её фотографиями, насчёт того, что в Ильичёвск, порт и город, расположенный недалеко от Одессы, морем прибыл из Соединённых Штатов Америки радиоактивный груз в сильнейшим образом фонящих бочках.