Театр абсурда

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Роскошная информация прилетела...

Роскошная информация прилетела...

Роскошная информация прилетела, с подтверждающими её фотографиями, насчёт того, что в Ильичёвск, порт и город, расположенный недалеко от Одессы, морем прибыл из Соединённых Штатов Америки радиоактивный груз в сильнейшим образом фонящих бочках.

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