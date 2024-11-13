Прогноз погоды в Крыму на среду.• Симферополь: +10°, пасмурно• Севастополь: +12°, пасмурно• Ялта: +12°, пасмурно• Алушта: +11°, пасмурно• Евпатория: +10°, пасмурно• Саки: +10°, пасмурно• Бахчисарай: +11°, пасмурно• Джанкой: +8°, пасмурно• Судак: +11°, пасмурно• Феодосия: +8°,.
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