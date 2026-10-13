Врач Русакова: газированные напитки стоит употреблять в течение суток

Если выпить, газировку, которая не первый день стоит открытой, скорее всего ничего страшного не случится, особенно если бутылка куплена недавно.
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