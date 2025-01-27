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Флик отреагировал на разгромную победу «Барселоны» в матче с «Валенсией»

Флик отреагировал на разгромную победу «Барселоны» в матче с «Валенсией»

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик прокомментировал победу над «Валенсией» (7:1) в матче Ла Лиги.

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