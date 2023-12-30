Отпуск Байдена занял почти 40% его президентского срока

РИАМО - 30 дек. Американский президент Джо Байден провел в отпуске 418 дней с момента вступления в должность главы государства, что составляет 39% всего срока, пишет РЕН ТВ со ссылкой на Vacation Tracker нацкомитета республиканцев.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии