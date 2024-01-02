В токийском аэропорту загорелся самолет

В аэропорту Токио Ханэда произошел пожар на борту пассажирского самолета компании Japan Airlines. По данным телеканала NHK, на борту находилось около 400 человек, все они были успешно эвакуированы, пишет “КоммерсантЪ”.
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