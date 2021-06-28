Моя семья. Счастлив тот, кто счастлив у себя дома!Дети и семья«Я считала, что у нас семья, ресурсы на мамины и наши с дочкой никогда не делила!»– …А ведь всего четыре месяца назад отношения с мамой у меня были просто чудесные! – рассказывает сорокапятилетняя Ксения.Вернуться к статье51НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьAllaЖалко дочку, видать у мамаши на старости лет начинается маразм, который вызывает приступы скупости...Галина Кирилова (Сайчук)Не хотела бы я иметь такую маму! Наша мама жила для нас и отдавала нам все! Теперь я живу для детей и внуков и отдаю им всё, что могу!Tania ЕременкоУ мамашки крышу сорвало, пришел маразм в гости или альцгеймер клюнул. На старости лет многие становятся жутко жадными. Даже противно. Сама сидела на шее преспокойно - копила за счет дочки на черный день, на халяву на курорты ездила, а как у дочери проблемы начались, сразу психовать начала. Найти хорошую работу и не давать совать нос в свой кошелёк. Да, это мамочка, но и ей можно дать понять, что так нельзя поступать. И сказать, что вот он, чёрный день и пришел, и припомнить зачем она копила деньги за чужой счёт.Галина Кирилова (Сайчук)Во многом вы правы. Но старость и совесть вещи совместимые. Можно стареть и оставаться Человеком. А можно прикрываться маской приличного человека. Так вот рано или поздно, но маска будет снята и подлинное лицо увидят все. Вот и эта мама пряталась до поры, до времени. Пока не настало время испытаний. Вот испытаний она не выдержала и показала истинное лицо. Конечно, дочери теперь надо найти работу и с мамой произвести "раздел" финансовый и психологический. Общую кассу на текущие расходы. Суммы обговорить. И психологический развод- дочери нельзя забывать, что на маму надеяться больше нельзя. В трудную минуту подведет. Страховать себя самой. Деньгами, друзьями, подругами.Иван Иваныч Иванова тi шо мЫкола кривенКО троЛЛ бандеровскI опять бабаю Танiа Еременко стал? А тi сябi гробовыi отложiв? пыдыразi тi мЫкола мокрожопiв. гыгыгы.Комментировать
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