Третью часть "Битлджуса" готовит Warner Bros. Pictures

Киностудия Warner Bros. Pictures объявила о начале производства третьей части картины "Битлджус". Анонс был сделан на презентации студии в рамках программы по возрождению популярных сюжетов и обновлению таких классических лент, как "Телохранитель", "Матрица", "Практическая магия" и "Гремлины".