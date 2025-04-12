Третью часть "Битлджуса" готовит Warner Bros. Pictures

Киностудия Warner Bros. Pictures объявила о начале производства третьей части картины "Битлджус". Анонс был сделан на презентации студии в рамках программы по возрождению популярных сюжетов и обновлению таких классических лент, как "Телохранитель", "Матрица", "Практическая магия" и "Гремлины".
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