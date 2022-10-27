Военное обозрение

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Власти Херсонской области подтвердили информацию о создании территориальной обороны в регионе

Власти Херсонской области подтвердили информацию о создании территориальной обороны в регионе

Администрация Херсонской области эвакуирована в левобережную часть региона. Связывается это с той угрозой, которая исходит от ВСУ, практически постоянно обстреливающих жилые кварталы и административные здания Херсона.

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