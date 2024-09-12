Первая мировая в стиле Хаяо Миядзаки: вышел дебютный трейлер аниме «Левиафан»

Аниме-фильм «Левиафан», анонсированный три месяца назад, обзавелся первым официальным трейлером. Под эпическую музыку в бессловесном ролике показывают двух главных героев, оказавшихся в пекле одного из самых значительных конфликтов в истории человечества.