Большинство российских компаний не страхуются от утечки данных

Большая часть российских компаний не страхуют риски утечки информации, их доля составляет 51% от общего числа опрошенных организаций, где была зафиксирована утечка информации, пишет “Коммерсантъ” со ссылкой на исследование InfoWatch.
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