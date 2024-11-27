В Москве заявили о раскрутке Западом выгодных партий в Армении

По мнению ведомства, Вашингтон приступил к раскрутке прозападных партий в этой стране. А цель - прохождение в парламент на выборах 2026 года в Армении, сообщает корреспондент УтроNews со ссылкой на «Известия».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии