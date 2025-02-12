День святого Валентина: сколько процентов севастопольцев собираются отметить этот праздник?

Праздновать День святого Валентина собираются только 14% севастопольцев. Это следует из данных опроса сервиса по поиску высокооплачиваемой работы Поздравят в этот день свою вторую половинку 17% мужчин и 12% женщин.
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