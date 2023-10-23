Уокер назвал Анкалаева грязным бойцом

Джонни Уокер высказался о скандальном эпизоде боя с Магомедом Анкалаевым. Бразильский боец Джонни Уокер поделился мыслями об эпизоде поединка с Магомедом Анкалаевым, который привел к признанию схватки несостоявшейся.
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