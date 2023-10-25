«Покажи мне ужас»: Alan Wake II получила напряжённый релизный трейлер и геймплей с жутким монстромКак и было обещано, в рамках шоу Xbox Partner Preview был представлен релизный трейлер психологического хоррора Alan Wake II от Remedy Entertainment.
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