Автоэксперт Шапарин объяснил, как нужно мыть машину зимой

Зимой мойки самообслуживания становятся ключевым элементом ухода за автомобилем. Однако, как отметил вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин, важно соблюдать несколько правил, чтобы избежать негативных последствий.
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