Синоптики спрогнозировали на следующей неделе дожди в охваченной пожарами Якутии

Синоптики пообещали жителям республики Саха (Якутия) долгожданные дожди на следующей неделе. Осадки помогут исправить ситуацию с разбушевавшимися в регионе пожарами, отметили эксперты.
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