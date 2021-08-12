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Синоптики спрогнозировали на следующей неделе дожди в охваченной пожарами Якутии

Синоптики спрогнозировали на следующей неделе дожди в охваченной пожарами Якутии

Синоптики пообещали жителям республики Саха (Якутия) долгожданные дожди на следующей неделе. Осадки помогут исправить ситуацию с разбушевавшимися в регионе пожарами, отметили эксперты.

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