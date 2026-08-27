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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Аяо Комацу: «Знаем, на что способны Бермэн и Окон. «Хаасу» нужно предоставить им конкурентоспособную машину»

Руководитель « Хааса » Аяо Комацу рассказал о том, что команда не собирается спешить с принятием решения по составу пилотов на следующий сезон.

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