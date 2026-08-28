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В районе Киева взрыв до небес, старты горящих ракет и "огненные брызги"

В районе Киева взрыв до небес, старты горящих ракет и "огненные брызги"

Украинская столица и ее окрестности уже более 50 часов находятся под ударами российских беспилотников .

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