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Микельсен о том, что в Ньюпорте защищал очки за финал: «Обычно всегда слежу за лайв-рейтингом. Но на этой неделе такой: «Не хочу ничего знать»

Микельсен о том, что в Ньюпорте защищал очки за финал: «Обычно всегда слежу за лайв-рейтингом. Но на этой неделе такой: «Не хочу ничего знать»

«Обычно я помешан на рейтинге, всегда слежу и за обычным, и за лайвом. Но на этой неделе я такой: «Не хочу ничего знать, не рассказывайте мне».

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