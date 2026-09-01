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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ БИЗНЕС ЖУРНАЛ

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Во Владимирской области продают 12 пунктов выдачи заказов

Во Владимирской области продают 12 пунктов выдачи заказов

Стоимость объектов начинается от 500 тысяч рублей, некоторые продавцы уже предлагают скидки. Обещают стабильный доход и полное сопровождение бизнеса.

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