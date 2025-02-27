Economist: Киев не подпишет новое соглашение с США без гарантий безопасности

Президент Украины Владимир Зеленский не рассчитывает подписывать новое соглашение с США, которое должно последовать за рамочным соглашением по редкоземельным металлам, без включения в него более широких гарантий безопасности.
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