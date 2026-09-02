Очередные злые куркоды с 01 сентября

Со вчерашнего дня надо регистрировать куриц в Россельхознадзоре. Если у вас 11 куриц, то вот прямо сейчас пора, уже нарушаете.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- В Россия в ближайши...
- Медведев предосте...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым