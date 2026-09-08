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Царьград

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Мириам Марголис назвала гонорар за «Гарри Поттера» ерундой

Мириам Марголис назвала гонорар за «Гарри Поттера» ерундой

Актриса Мириам Марголис, известная ролью профессора Стебль в "Гарри Поттере", заявила, что её гонорар в 60 тысяч фунтов - это "чёртова ерунда".

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