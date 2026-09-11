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Царьград

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МЭА понижает прогноз мирового предложения нефти на 2026 год

МЭА понижает прогноз мирового предложения нефти на 2026 год

Международное энергетическое агентство снизило прогноз по предложению нефти в мире к 2026 году на 1,3 млн б/с.

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