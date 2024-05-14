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Древние нации не извиняются

Древние нации не извиняются

Лидеру нации Таджикистана Эмомали Рахмону 71 год. Из них 25 он у власти. Ни у кого это не вызывает никакой критики или осуждения.

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Комментарии
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Natalija Osminina
Судьба Средней Азии вернуться в Средневековье.  Можно вытащить девушку из деревни, а деревню из девушки нет. Пытались в СССР из феодализма втащить азиатов в социализм . не прокатило- все возвращаются в родные пенаты. А мигранты из России уйдут.
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23 час.
ИН
Ирина Некрасова
Этот &quot;древний&quot; народ как был дремучим в своей массе, так и остался. Дикие нравы, дикие привычки, дикие обычаи. И при этом злобность и агрессия ко всему &quot;чужому&quot;. Дошло до того, что эти бабуины нападают на русских девушек с грязными намерениями, утверждая, что &quot;им нельзя отказывать&quot;. На СВО наши мужчины бьют врага, а тем временем в тылу не менее страшный враг убивает их семьи, калечит пришедших с фронта, издевается над их женщинами, детьми, стариками. унижает и угрожает! И вот эту войну при нынешней политике властей Россия явно проигрывает. Этих дикарей нужно не десятками высылать, а миллионами! И срочно! Иначе эта  черная волна утопит нас.
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23 час.
виктор климахин
Шакалы   не  когда   не  признают   свои   ошибки     и  скотское    поведение    как  стая   гиен  с   шакалами   нападают   на  одного   Только   убивать   эту  шакалью   нацию    до  последнего   басмача    черножопого   исламистов   террористов
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16 час.

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