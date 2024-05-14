Древние нации не извиняются

Судьба Средней Азии вернуться в Средневековье. Можно вытащить девушку из деревни, а деревню из девушки нет. Пытались в СССР из феодализма втащить азиатов в социализм . не прокатило- все возвращаются в родные пенаты. А мигранты из России уйдут.

ИН

Ирина Некрасова

Этот "древний" народ как был дремучим в своей массе, так и остался. Дикие нравы, дикие привычки, дикие обычаи. И при этом злобность и агрессия ко всему "чужому". Дошло до того, что эти бабуины нападают на русских девушек с грязными намерениями, утверждая, что "им нельзя отказывать". На СВО наши мужчины бьют врага, а тем временем в тылу не менее страшный враг убивает их семьи, калечит пришедших с фронта, издевается над их женщинами, детьми, стариками. унижает и угрожает! И вот эту войну при нынешней политике властей Россия явно проигрывает. Этих дикарей нужно не десятками высылать, а миллионами! И срочно! Иначе эта черная волна утопит нас.