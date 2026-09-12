Депутат Габриелян: Армения может пересмотреть условия аренды военной базы России

Военнослужащие на военной базе в Гюмри © Александр Патрин/ТАСС Армения может начать брать плату за размещение российской военной базы, если Москва повысит стоимость поставляемого республике газа, заявил глава парламентской комиссии по обороне Вилен Габриелян.
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