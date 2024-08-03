Компании Recaro и BBS оказались на грани банкротства[{"type":"text-block","attr":{},"content":"Рельефные кресла Recaro и характерные многоспицевые колеса BBS давно стали иконами автомобильного стиля, а также яркими приметами множества спортивных автомобилей.
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