Татарстанда сайлау хокукларын яклау буенча кайнар линия ачылды

Татарстанда Кеше хокуклары буенча вәкаләтле вәкил аппараты 18 сентябрьдән 20 сентябрьгә кадәр гражданнарның сайлау хокукларын яклау мәсьәләләре буенча кайнар телефон линиясе үткәрә.
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