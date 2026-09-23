Эпидемия «медвежьей болезни» в Сибири — распоясавшиеся косолапые совсем страх потеряли

Медведи охотятся на людей и мешают выборам, в Сибири уже требуется спецназ и дроны с тепловизорами Герман Галкин На фото: медведь в лесу около села.
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Как "трудно" стало бороться с медведями! Оружейные магазины переполнены охотничьим оружием, а отстреливать медведей не кому!