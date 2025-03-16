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Царьград

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Всё изменилось 21 мая 1989 года: Горбачёв сознательно начал развал

Всё изменилось 21 мая 1989 года: Горбачёв сознательно начал развал

Всё изменилось 21 мая 1989 года: Горбачёв сознательно начал развал Советского Союза. Политолог Алексей Ярошенко рассказал, в чём была главная ошибка Михаила Сергеевича.

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Комментарии
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Ю
Юрий Зубрин
Сука горбатая ,чтобы тебе со своей лярвой на том свете вариться в котле в АДУ,за то ,что вы сделали со страной и народом !
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