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Сенатор назвал сделку по «Северному потоку-2» «победой для России и катастрофой для США»

Сенатор назвал сделку по «Северному потоку-2» «победой для России и катастрофой для США»

Сделка между США и Германией по газопроводу «Северный поток 2», может стать «победой для России и катастрофой для США», заявил республиканец, член сенатского комитета по международным отношениям Тед Круз.

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