US Slaps Brazil With 25% Tariffs After Rubio Says Socialist Leader "Failed To Negotiate In Good Faith" US Secretary of State Marco Rubio revealed on X late Wednesday night that the Office of the United States Trade Representative (USTR) is set to impose a 25% tariff on "most Brazilian imports.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии