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Самая большая вагина в мире

Самая большая вагина в мире

Анна Сван (1846-1888) вошла в историю половых рекордов как обладательница самого большого влагалища. Лоно страсти громоздкой шотландки могло вмещать в себя аж 3 человеческих руки!  Анна-развратница не без гордости хвасталась своими гигантскими сексуальными возможностями: "Кто из вас сможет вместить во влагалище 5-6 мужских членов одновременно? Обратитесь ко мне - я покажу вам, как это делается!" История стыдливо умалчивает о том, скольким представителям общества любознательных демонстрировала свои гениталии Анна.

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Обозреватель
Александр Григоров
это как же она умудрялась столько членов поместить?
Валера Юшков
Опосля отрезания оных.

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