Самая большая вагина в мире

Анна Сван (1846-1888) вошла в историю половых рекордов как обладательница самого большого влагалища. Лоно страсти громоздкой шотландки могло вмещать в себя аж 3 человеческих руки! Анна-развратница не без гордости хвасталась своими гигантскими сексуальными возможностями: "Кто из вас сможет вместить во влагалище 5-6 мужских членов одновременно? Обратитесь ко мне - я покажу вам, как это делается!" История стыдливо умалчивает о том, скольким представителям общества любознательных демонстрировала свои гениталии Анна.