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«Лос-Анджелес» вывел 23-й номер Дастина Брауна из обращения

«Лос-Анджелес» вывел 23-й номер Дастина Брауна из обращения

«Лос-Анджелес» вывел из обращения номер Дастина Брауна. Церемония состоялась перед матчем регулярного чемпионата НХЛ с «Питтсбургом» (5:0, третий период).

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