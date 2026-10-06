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Регионы России

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Президент Путин поздравил участников международного вокального конкурса «Ты супер!» с 10-летием

Президент Путин поздравил участников международного вокального конкурса «Ты супер!» с 10-летием

Президент России Владимир Путин направил поздравление участникам, организаторам и гостям международного вокального конкурса «Ты супер!» в связи с 10-летним юбилеем проекта.

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