Президент Путин поздравил участников международного вокального конкурса «Ты супер!» с 10-летием

Президент России Владимир Путин направил поздравление участникам, организаторам и гостям международного вокального конкурса «Ты супер!» в связи с 10-летним юбилеем проекта.
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