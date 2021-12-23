Ранее судимые в Забайкалье стали совершать больше преступлений

В Забайкальском крае растет число преступлений, совершенных рецидивистами. Об этом 23 декабря шла речь на координационном совещании под председательством прокурора Забайкальского края Максима Ершова, сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.
В Забайкальском крае растет число преступлений, совершенных рецидивистами. Об этом 23 декабря шла речь на координационном совещании под председательством прокурора Забайкальского края Максима Ершова, сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.
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