Симашев сделал ассист в матче с «Бостоном». У защитника «Юты» 0+2 в 5 играх

Защитник «Юты» Дмитрий Симашев сделал голевую передачу в матче НХЛ с «Бостоном» (1:6). Россиянин набрал 2-е (0+2) очко в сезоне, всего он провел 5 игр.
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