В России зафиксирован рост количества преступлений с участием мигрантов

Цифры были представлены на заседании Межведомственной комиссии Совета Безопасности по вопросам совершенствования государственной миграционной политики под председательством заместителя Председателя Совета Безопасности России Дмитрия Медведева.
Цифры были представлены на заседании Межведомственной комиссии Совета Безопасности по вопросам совершенствования государственной миграционной политики под председательством заместителя Председателя Совета Безопасности России Дмитрия Медведева.
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