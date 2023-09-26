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В России зафиксирован рост количества преступлений с участием мигрантов

В России зафиксирован рост количества преступлений с участием мигрантов

Цифры были представлены на заседании Межведомственной комиссии Совета Безопасности по вопросам совершенствования государственной миграционной политики под председательством заместителя Председателя Совета Безопасности России Дмитрия Медведева.

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