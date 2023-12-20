Резиденция Деда Мороза откроется в Новосибирском зоопарке 25 декабря

Новосибирский зоопарк опубликовал в соцсетях программу на новогодние каникулы 2023/24.Каждый день, со 2 по 7 января, в зоопарке Новосибирска будут проходить праздничные мероприятия – зимние старты, снежные забавы, рождественские встречи и традиционные показательные кормления животных.