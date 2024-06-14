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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Барков о близости победы «Флориды» в финале при 3-0: «Мы не можем об этом думать. Никогда не заглядываем слишком далеко»

«Пантерс» выигрывают в финальной серии Кубка Стэнли с «Эдмонтоном» со счетом 3-0 (4:3 в третьем матче).

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