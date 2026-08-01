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Культурология.рф

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Шоу-бизнес: Какой выросла старшая дочь Екатерины Климовой: за что критикуют Лизу Хорошилову, и почему мама просит у нее прощения

Шоу-бизнес: Какой выросла старшая дочь Екатерины Климовой: за что критикуют Лизу Хорошилову, и почему мама просит у нее прощения

Поклонники известной актрисы Екатерины Климовой спорят в Сети: одни считают, что ее старшая дочь Лиза – точная копия мамы, а другие уверяют, что девушка нисколько не похожа на Екатерину, но тоже ослепительная красавица.

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