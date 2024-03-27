Стало известно, почему Кейт Миддлтон сделала заявление о раке в одиночестве

Где в это время был принц Уильям фото: Getty Images22 марта 42-летняя Кейт Миддлтон выступила с заявлением — принцесса Уэльская сообщила о том, что во время операции на брюшной полости медики заподозрили у нее рак, и сейчас принцесса проходит курс химиотерапии.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии