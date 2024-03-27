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  • ninikooo Митусова
    Дай Бог ей здоровья!!! Она милая женщина, ей нужно воспитывать детей.Стало известно, п...
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Стало известно, почему Кейт Миддлтон сделала заявление о раке в одиночестве

Стало известно, почему Кейт Миддлтон сделала заявление о раке в одиночестве

Где в это время был принц Уильям фото: Getty Images22 марта 42-летняя Кейт Миддлтон выступила с заявлением — принцесса Уэльская сообщила о том, что во время операции на брюшной полости медики заподозрили у нее рак, и сейчас принцесса проходит курс химиотерапии.

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Комментарии
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Е Пронина
вранье
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11 час.
ninikooo Митусова
Дай Бог ей здоровья!!! Она милая женщина, ей нужно воспитывать детей.
Ответить
11 час.

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