Крымское информ...
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Крымское информационное агентство

128 подписчиков

В Алуште простились с участников СВО

В Алуште простились с участников СВО

Крымчане простились с военнослужащим Вооруженных сил Российской Федерации Денисом Токаревым. Об этом сообщила глава администрации Алушты Галина Огнева «В непростое для России время Денис Сергеевич встал на защиту нашего Отечества.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
НС
Наталья Середа
Вечная память герою.Искренние соболезнование родным и всем, кто его знал.Будем помниь!❤️❤️❤️
Ответить
20 час.

Картина дня

наверх