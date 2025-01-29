В Алуште простились с участников СВО

Крымчане простились с военнослужащим Вооруженных сил Российской Федерации Денисом Токаревым. Об этом сообщила глава администрации Алушты Галина Огнева «В непростое для России время Денис Сергеевич встал на защиту нашего Отечества.
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