Названы причины сильной влюбчивости — NEWS.ru — 09.04.25

Психолог Голотвина заявила, что дефицит любви в детстве приводит к влюбчивостиСильная влюбленность может быть связан с дефицитом любви в детстве, рассказала в беседе с РИАМО практический психолог Кристина Голотвина.
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